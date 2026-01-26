Haberler

Ankara'da trafikte drif atan 2 sürücü yakalandı

Ankara'da trafikte drif atan 2 sürücü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Etimesgut'ta drift atan iki sürücüyü yakalayarak idari yaptırım uyguladı. Bir sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğerine 2 ay süreyle el konuldu.

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte drift atan 2 sürücüyü yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarma Ekiplerinin, Etimesgut'ta gerçekleştirdiği denetimde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücünün yakaladığını açıkladı. Yakalanan sürücülere idari yaptırım uygulandığının belirtildiği açıklamada, ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği, diğer sürücünün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Araçlardan birinin 2 ay süreyle trafikten men edildiği, iki sürücü hakkında da 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

Adeta Fenerbahçe'ye nazire yapıyor
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

2-2'lik beraberlik sonrası büyük tepki
İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrailli bakan Türkiye korkusunu itiraf etti