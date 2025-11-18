Drift Atan Sürücü, Uyarılanları Ezmek İstedi

ANKARA'da otomobille sokak ortasında drift atan M.A.K.'nin kendisini uyaranları ezmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Gözaltına alınan M.A.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.A.K., 06 CZP 658 plakalı otomobiliyle sokak ortasında drift attı. Rahatsız olan mahalleli sokağa inip, sürücüye uyarıda bulundu. M.A.K., kendisini uyaranların üzerine otomobili sürüp ezmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinden kaçan M.A.K., Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sürücü M.A.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve ayrıca 4 ayrı idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.