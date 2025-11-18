Haberler

Drift Atan Sürücü, Uyarılanları Ezmek İstedi

Drift Atan Sürücü, Uyarılanları Ezmek İstedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da drift atan M.A.K., kendisini uyaran mahallelinin üzerine otomobili sürüp ezmeye çalıştı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti iptal edildi.

ANKARA'da otomobille sokak ortasında drift atan M.A.K.'nin kendisini uyaranları ezmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Gözaltına alınan M.A.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.A.K., 06 CZP 658 plakalı otomobiliyle sokak ortasında drift attı. Rahatsız olan mahalleli sokağa inip, sürücüye uyarıda bulundu. M.A.K., kendisini uyaranların üzerine otomobili sürüp ezmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinden kaçan M.A.K., Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sürücü M.A.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve ayrıca 4 ayrı idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Eşine ütüyle vurup çocuklarını da darbetti
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.