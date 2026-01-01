Sürücüsünün Drift Yaptığı Kamyonet Kara Saplandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, drift atan bir kamyonet kara saplandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü ve yanındakilerin uğraşları sonucu araç yerinden çıkarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı bir alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün drift attığı kamyonet, kara saplandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra kamyonetten inenlerin uğraşları sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel