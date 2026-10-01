DRC raporuna göre Gazze'de ateşkese rağmen 1400'den fazla kişi öldürüldü

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Danimarka Mülteci Konseyi (DRC), İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarına devam etmesi sonucu Gazze'deki yaşam koşullarının "insanlık dışı" hale geldiğini bildirdi.

DRC, Tarımsal Kalkınma Derneği (PARC) işbirliğinde yayımladığı raporda, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'deki insani krize dikkati çekti.

Gazze'de "sözde ateşkesin" üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen Filistinlilerin "insanlık dışı" yaşam koşullarıyla karşı karşıya bulunduklarına işaret edilen raporda, İsrail'in hayati önem taşıyan yardım girişlerini engellediği ve Gazze'de insanların daralan bölgede hayatta kalma mücadelesi verdikleri belirtildi.

Raporda, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de 1400'den fazla kişinin öldürüldüğüne ve ateşkes ihlalinin sürdüğüne işaret edilerek, Gazze'de yerinden edilen 195 kişiyle görüşüldüğü, günlük yaşam koşullarının son derece kötü olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de "sarı hatta" kadar olan bölgeyi işgali nedeniyle insanların her gün "vurulma" korkusu yaşadıkları kaydedilen raporda, DRC görevlilerine göre "sarı hatta" 13 bin kişinin yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

"Sarı hattın" yakınlarında yaşayanların her gün hedef alındığı ve bölgenin "serbest atış" şeklinde nitelendiği raporda, "Hattın yakınında yaşayanlar, geceleyin projektörler, dronlar ve başıboş kurşunlardan bahsediyor. Dışarı çıkmak çok tehlikeli." uyarısında bulunuldu.

Raporda görüşüne yer verilen 26 yaşındaki Hiba, "Çocuklarımı doyuramadığım için kendimi zehirlemek istiyorum." ifadesini kullandı.

PARC'ın Geliştirme ve Stratejik Ortaklıklar Direktörü Hani Al Ramlawi de Gazze'de insanların çaresiz ve dayanma eşiğinin sınırında olduklarını belirterek, "İnsanların yaşadığı alanlar, güvensiz ve insanlık dışı. Her günleri temiz su bulma mücadelesiyle geçiyor. Kanalizasyon sistemleri çöküyor, atık sular yollara taşıyor. Geceleri fareler yataklara girip çocukları ısırıyor. Bu, tam bir kabus." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA