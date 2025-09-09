Dr. İlkay Çelik'in Hukuksuz İhraç Süreci Tepki Topladı

(İSTANBUL) - İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. İlkay Çelik'in hukuksuz bir şekilde meslekten ihraç edildiğini belirterek, "Sağlıkta çeteleşmeyi, beylikleri reddediyoruz. Dayanışmaya devam edeceğiz. Dr. İlkay Çelik yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu, Dr. İlkay Çelik'in yaşadığı ihraç sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Keyfi ve hukuksuz ihraçlara karşı mücadelede kararlıyız. Dr. İlkay Çelik yalnız değildir" denildi.

"Hukuksuz i hraçlarla u zmanlık e ğitimi e ngelleniyor"

Dr. İlkay Çelik'in 15 Ekim 2024'te hukuksuz bir şekilde açığa alındığı, ardından beraat etmiş olmasına rağmen 5 Mart 2025'te meslekten ihraç edildiği, meslektaşlarının açtığı davayı kazanarak 12 Haziran 2025'te yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen göreve başlatılmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dr. İlkay Çelik, görevine başlatılmadan, yani fiilen ihraç pozisyonundayken yeniden soruşturma açılarak bir kez daha ihraç edilmiştir. Bu süreç, hukukun üstünlüğünün değil, kişilerin beyliğinin hüküm sürdüğünün örneğidir. Zorlukla kazanılan tıpta uzmanlık eğitiminin hukuksuzca kesintiye uğratılması kabul edilemez."

"Genç h ekimler b u d üzen n edeniyle g öç e diyor"

Genç hekimlerin yurtdışına göç etme sebeplerine dikkat çekilen açıklamada, şöyle dendi:

"Genç hekimlerin yurtdışına göç etmesinin en büyük nedenlerinden biri, liyakatsiz yöneticiler, hukuksuz açığa almalar, taraflı soruşturmalar, adaletsiz cezalandırmalar ve usulsüz görevlendirmelerdir. Kamu kurumlarında kendisine benzemeyenin ayağını kaydırma yaklaşımı, sağlıkta çürümenin önünü açmaktadır."

"İyi h ekimlik d eğerlerimizden v azgeçmeyeceğiz"

"İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu olarak meslektaşımıza uygulanan hukuksuzluğa karşı durmayı kendimize sorumluluk biliyoruz. Sağlıkta çeteleşmeyi, kişilerin düzenini reddediyoruz. Nitelikli uzmanlık eğitimi ve halkın sağlık hakkı için iyi hekimlik değerlerimizde ısrarcıyız" denilen açıklamada, "Bu ısrarımıza, mesleğinden hukuksuz bir şekilde alıkonulan tüm meslektaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.