CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Gültekin Uysal: Türk Demokrasisinin İşleyişine Açık Bir Müdahaledir

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Bu karar Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"CHP ile ilgili 'mutlak butlan' kararı ile Türkiye'de siyaset maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırılmış ve nefes alamaz hale getirilmiştir. Siyasi partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir."

Bu karar Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir; ve korkarım ki Türk Demokrasisini tabii mecraından çıkaracaktır."

Kaynak: ANKA