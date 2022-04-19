DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Haberler

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DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Haberler

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