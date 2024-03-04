DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar belediye başkan adayını tanıttı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığında düzenlenen Afyonkarahisar belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı.

Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yine kritik bir seçimin arifesinde olduklarını söyledi.

Seçimlerin, Afyonkarahisar'da ve ülkede hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Uysal, "Büyük Atatürk ile beraber hür ve eşit vatandaşlık temelinde fırsat eşitliği tanınarak, devletten başlayarak vatandaşların her kademede yükselebildiği siyasi, toplumsal, ticari hayatta kendisini inşa edebildiği ve geleceğini kurtarabildiği bir Türkiye iklimini yaratarak geliyoruz." dedi.

Gültekin Uysal, bu yerel seçimde de doğup büyüdükleri memleketleri Afyonkarahisar için sonuna kadar sağlam bir irade ortaya koyduklarını vurguladı.

Toplantıda, DP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hikmet Bülbül tanıtıldı.