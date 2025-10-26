Down Sendromlu Sedanur'un Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Diyarbakır'da down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Kaya'nın gelinlik giyme ve düğün hayali, yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden babası Mehmet Kaya'nın da vasiyeti üzerine ailesi ile yakınları tarafından gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen, Kaya ailesinin yanı sıra komşularının da katıldığı temsili düğünde, beyaz gelinlik giyen Sedanur, en büyük hayaline kavuştu.

Davetlilere çeşitli ikramların yapıldığı törende, kardeşi Serkan Kaya'nın eşlik ettiği Sedanur, müzik eşliğinde dans etti.

"Prenses oldum"

Kaya, AA muhabirine, gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Prenses oldum, saçımı topuz yapıp gelinlik giydim." dedi.

Anne Çiçek Kaya da Sedanur'un vefat eden babasının kızı için düğün töreni düzenlenmesini vasiyet ettiğini, aile olarak hem vasiyeti yerine getirmek hem de Sedanur'un hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.

"Bugün kızımın en mutlu günü. Keşke babası da burada olsaydı, kısmet olmadı." ifadesini kullanan Kaya, törene katılan herkese teşekkür etti.