Haberler

Down Sendromlu Sedanur'un Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın gelinlik giyme hayali, vefat eden babasının vasiyeti doğrultusunda ailesi tarafından gerçekleştirildi. Düzenlenen temsili düğünde beyaz gelinlik giyen Sedanur, mutluluğunu ''Prenses oldum'' diyerek ifade etti.

Diyarbakır'da down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Kaya'nın gelinlik giyme ve düğün hayali, yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden babası Mehmet Kaya'nın da vasiyeti üzerine ailesi ile yakınları tarafından gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen, Kaya ailesinin yanı sıra komşularının da katıldığı temsili düğünde, beyaz gelinlik giyen Sedanur, en büyük hayaline kavuştu.

Davetlilere çeşitli ikramların yapıldığı törende, kardeşi Serkan Kaya'nın eşlik ettiği Sedanur, müzik eşliğinde dans etti.

"Prenses oldum"

Kaya, AA muhabirine, gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Prenses oldum, saçımı topuz yapıp gelinlik giydim." dedi.

Anne Çiçek Kaya da Sedanur'un vefat eden babasının kızı için düğün töreni düzenlenmesini vasiyet ettiğini, aile olarak hem vasiyeti yerine getirmek hem de Sedanur'un hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.

"Bugün kızımın en mutlu günü. Keşke babası da burada olsaydı, kısmet olmadı." ifadesini kullanan Kaya, törene katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Derbide rakiplerine set dahi vermeden liderliğe oturdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.