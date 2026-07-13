Türkiye Down Sendromu Derneğinden Elazığ'da özel rehabilitasyon merkezinde bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin açıklama

Türkiye Down Sendromu Derneği, Elazığ'da özel rehabilitasyon merkezinde bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ Adliyesi önünde bir araya gelen grup adına Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, 10 Temmuz'da kentteki bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 14 yaşındaki M.C.Y'nin darbedilmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, bu elim olay dolayısıyla mağdur aileyi yalnız bırakmamak adına bugün Elazığ'da olduklarını belirtti.

Ailenin olayın hemen ardından darp raporu alarak akabinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve Elazığ Valiliğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla idari soruşturma başlattığını anımsatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Burada iddia başka bir özel gereksinimli öğrencinin bu darbı gerçekleştirdiği olsa da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ciddi bir ihmali söz konusu. Biz hukukçular olarak ve Türkiye Down Sendromu Derneği olarak maddi gerçekliğin ve doğrunun peşindeyiz. Eğer bu rehabilitasyon merkezindeki sınıflarda kamera olsaydı bu darbı, bu şiddeti gencimize kimin gerçekleştirdiğini çok net bir şekilde görebilecektik fakat en azından şu anda bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin burada ciddi bir ihmali söz konusu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına ailemiz suç duyurusunda bulundu. Şu anda gerekli delilleri toplama aşamasında. Savcılıktan bu dosyaya etkili bir soruşturma yapılacağına dair inancımız tam. Aynı şekilde de Milli Eğitim Müdürlüğünün de idari yönden bu soruşturmaları büyük bir titizlikle gerçekleştireceğine inanıyoruz."

Korkmaz, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha sıkı önlemlerin alınması ve sınıflarda da kamera sistemi olması gerektiğini vurgulayarak, "Danıştay 8. Dairesi bu yönde geçtiğimiz ay çok güzel bir karar verdi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki özel eğitim sınıflarında kamera konulmasının önünü açtı. Burada da Milli Eğitim Bakanlığının da bir an önce mevzuat değişikliğine giderek, bu kamera sisteminin sınıfların içine getirilmesini de talep ediyoruz." dedi.

Darp edilen M.C.Y'nin babası Mehmet Y. de rehabilitasyon merkezi yetkililerinin oğlunun bir başka öğrenci tarafından darp edildiğini söylediklerini ancak bu konuda şüphelerinin olduğunu dile getirdi.

Olayın gerçekleştiği sınıfta kamera olmuş olsaydı her şeyin daha şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılabileceğini vurgulayan baba Mehmet Y, "Yetkililerden sınıfların içerisinde, giriş ve çıkışlarda, koridorlarda çocuğumuzu her yerde görebilecek bir şekilde kamera sistemi getirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.