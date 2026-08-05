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Milli Sporcu Münevver Yılmaz'dan Kaymakam Kaya'ya Ziyaret

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Down sendromlu milli sporcu Münevver Yılmaz, 3 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan kariyeriyle Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaya, azmi ve başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran sporcuyu tebrik etti.

Down sendromlu milli sporcu Münevver Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, Afyonkarahisar'da vali yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde tanıştığı milli sporcu Münevver Yılmaz ile annesi Hanife Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, kariyerinde 3 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Münevver Yılmaz'ın sportif başarıları ve spor yaşamı üzerine sohbet edildi.

Kaymakam Kaya, azmi, disiplini ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaya, ziyaret dolayısıyla Münevver Yılmaz ile annesi Hanife Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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