Down Sendromlu Hacı Kahya Özdoğan, Temsili Askerlik Yaptı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Down sendromlu Hacı Kahya Özdoğan, 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak jandarma kıyafeti giydi. Özdoğan, selam durma ve tekmil verme eğitimlerinin ardından yol uygulamasına katıldı ve takdir belgesi aldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Down sendromlu Hacı Kahya Özdoğan, 1 günlüğüne temsili askerlik yaptı.

Yakınlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Özdoğan'a jandarma kıyafeti giydirildi.

Selam durması ve tekmil vermesi öğretilen Özdoğan, daha sonra yol uygulamasına katılarak ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı.

Temsili askerlik yapan Özdoğan'a Kaymakamı Hasan Kara ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Engin Akcan tarafından takdir belgesi verildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
