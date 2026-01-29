Tekirdağ'da Down sendromlu çocuklar sporla hayata hazırlanıyor

Tekirdağ'da Down sendromlu çocuklar, günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve fiziksel kapasitelerini artırmak amacıyla dayanıklılık ve güç antrenmanlarına katılıyor.

Antrenör Sergen Duygu, sosyal medya üzerinden takip ettiği TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç ile iletişime geçerek, Down sendromlu çocukların ücretsiz antrenmanlara katılması için çalışma başlattı.

Geçen hafta başlayan antrenmanlarda çocuklar, çömelme, kutuya zıplama ve ip atlama gibi egzersizler yaptı.

Üç ay sürmesi planlanan çalışmalarla çocukların dayanıklılık, esneklik, hız, koordinasyon, çeviklik ve denge becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sporla buluşturarak bireysel ihtiyaçlarını ve fiziksel yeterliliklerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların antrenmanlara büyük ilgi gösterdiğini belirten Koç, "Özellikle denge ve esneklik üzerine yoğunlaşıyoruz. On günde bir yapılan antrenmanlarla çocukların gelişimini yakından takip ediyoruz. Kaslarını daha aktif kullanmalarını ve ritim duygusu kazanmalarını istiyoruz." dedi.

Antrenör Sergen Duygu da Down sendromlu çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu çalışmayı çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattıklarını dile getiren Duygu, "Antrenmanlarda doğru ağırlık kaldırma, sıçrama ve doğru hareket etme üzerine egzersizler yapıyoruz. Çalışmalarımız yaklaşık bir saat sürüyor." diye konuştu.

Down sendromlu sporculardan Abdullah Ünal ise antrenmanlarda yorulmadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.