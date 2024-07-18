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Down Sendromlu Çocuklar Aşure Gününde Bir Araya Geldi

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Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD), down sendromlu çocuklar için düzenlediği etkinlikte çocuklar aşure yaparak birlikte paylaştı.

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD), down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenledi.

Merkezin Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, dernek olarak özel günleri asla unutmadıklarını, sonraki nesillere bugünleri en güzel şekilde aktarmak istediklerini söyledi.

Çocukların mutfağa girip aşçı önlüklerini giydiğini, bundan da çok mutlu olduğunu anlatan Munlafalıoğlu, "Özel çocuklarımız, kendi elleriyle yaptıkları aşureleri bizlere bizzat kendileri ikram ettiler. Onların sayesinde aşure gününün maneviyatına, ruhuna ve lezzetine uygun bir gün yaşadık. Bizlere yaşattıkları bu sevinç için tüm çocuklarımızı kutluyor, her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aşureleri özenle süsleyen çocuklar, aşureyi arkadaşları, aileleri, öğretmenleri ve komşularıyla paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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