Down Sendromlu Çocuk Ağrı'dan Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ailesi tarafından ateş ve öksürük şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Beytullah Salih Yıldız'ın, alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavisine başlandı.

Takipte çoklu organ tutulumu gelişen çocuğun, ileri düzey tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.