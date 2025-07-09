Down Sendromlu Bebek Şırnak'tan Ankara'ya Sevk Edildi

Down Sendromlu Bebek Şırnak'tan Ankara'ya Sevk Edildi
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Şırnak'ta rahatsızlanan 9 aylık down sendromlu bebek A.S, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçak, bebeği Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak Ankara'ya taşıdı.

Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 9 aylık down sendromlu bebek A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, alındığı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
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