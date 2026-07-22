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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, down sendromlu "Başkana" sürpriz doğum günü kutlaması

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 13 yaşındaki down sendromlu Ahmet Demirci'yi makamında ağırlayarak doğum gününü kutladı. Ahmet, 'bana başkanım deyin' diyerek herkesi güldürdü.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 13 yaşındaki down sendromlu "Başkan" Ahmet Demirci'ye makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Demirci'yi ailesiyle makamına davet eden Bulut, çocuğu belediye binası önünde karşıladı, sonrasında ona makam koltuğunu teslim etti.

Ziyaret sırasında Demirci'nin kendisine "Ahmet" diye seslenen anne ve babasına "Ahmet demeyin, başkanım deyin" demesi tebessüm ettirdi.

Ardından hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Demirci, sevincini Başkan Bulut ve ailesiyle paylaştı.

Demirci, Bulut'un hediye ettiği paketi açtı. Paketin içinde ayakkabı olduğunu gören Demirci, mutluluk yaşadı.

Kutlama sonunda "İyi ki doğdun başkanım" diyerek alkışlanan Demirci, "Allah senden razı olsun başkanım" sözleriyle Bulut'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nı gezerek vatandaşlarla selamlaşan Demirci'nin, çevredekilere de "Bana başkanım deyin" şeklinde seslenmesi sempatiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Bulut, Demirci ile olan diyaloglarını sosyal medya hesaplarından video olarak paylaştı. Başkan Bulut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün doğum gününü birlikte kutladığımız sevgili Ahmet'imizin ve kıymetli ailesinin; sevgi, sabır ve umut dolu yaşamlarıyla hepimize çok güzel bir örnek olduğuna inanıyorum. Ahmet'imizin yüzündeki samimi tebessüm, kendine olan güveni bizlere sevginin en güçlü bağ olduğunu her zaman hatırlatıyor. Sevgili Ahmet'imize; kıymetli ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu, nice güzel yaşlar diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ahmet."

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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