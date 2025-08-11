Down Sendromlu Adam TIR Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde TIR'ın çarptığı Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik (45), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Hadi Çelik'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.