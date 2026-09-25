Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, çevresini fotoğraflarına taşıyor

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Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı Emir Nevres, fotoğraf makinesinin objektifinden çevresindeki dünyayı kendi bakış açısıyla yansıtmaya çalışıyor.

Fotoğrafçılığa duyduğu ilgiyle dikkati çeken Emir, günlük yaşamdan insanlara ve çevresindeki ayrıntılara kadar birçok farklı konuyu fotoğraf karelerine taşıyor.

Fotoğrafçılık serüvenine babasının desteğiyle başlayan Emir, zamanla bu alandaki yeteneğini geliştirerek fotoğrafın yanı sıra video çekmeye başladı.

Emir'in babası Nevres, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun küçük yaşlardan itibaren kendi fotoğrafçılık çalışmalarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Oğlunun fotoğraf çekme yeteneğini fark ettiğini belirten baba Nevres, "Emir'e ilk başlarda oyuncak fotoğraf makinesi alıyordum. Daha sonra fotoğraf makinesinin benim makinem gibi çekim sırasında deklanşör sesi çıkarmasını istediğini fark ettim. Bunun üzerine ikinci el, kullanmadığım fotoğraf makinelerini ona vermeye başladım." dedi.

-"Çektiği fotoğrafladı sorgulamaya başladı"

Emir'in gerçek fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya başladıktan sonra kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden baba Nevres, şöyle konuştu:

"Emir'in ısrarla gerçek anlamda fotoğraf çekmeye ve üretmeye başladığını gördüm. Bir süre sonra çektiği fotoğrafların neden net olmadığını sormaya ve bunu sorgulamaya başladı. Daha sonra benim kullandığım makinelerle çekim yapmak istedi. Ardından sokağa çıkarak insanları fotoğraflamaya başladı."

Oğlunun fotoğrafçılığa olan ilgisi dolayısıyla onu desteklemeye çalıştığını belirten Nevres, Emir'e kadraj ve filtre kullanımı gibi fotoğrafçılığın temel unsurlarını öğretmeye başladığını söyledi.

"Çektiklerini sosyal medyada paylaşıyor ve sergi açmayı düşünüyor"

Emir'in zamanla video çekmeyi de öğrendiğini aktaran baba Nevres, oğlunun sosyal medya platformlarında fotoğraflarını paylaştığı bir hesabının ve takipçilerinin bulunduğunu ifade etti.

Iraklı Nevres, oğlunun kadrajından çıkan fotoğraflar için sergi açmayı düşündüğünü de aktardı.

Oğlunun fotoğrafçılık alanındaki yeteneğinin bazı özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirildiğini belirten Iraklı baba, yetkililerden de oğlunun yeteneğinin geliştirilmesi için destek bekliyor.

Kaynak: AA