Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla karbon elyafı üretebiliyor olmamız ve bunun teknolojisini Türkiye içerisinde geliştiriyor olmamız ülkemiz adına son derece gurur verici." dedi.

DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa'nın yeni üretim tesisinin temelinin atılmasını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirme gayretlerinin meyvelerini aldıklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"DowAksa firması, zaten uzun süredir Yalova'nın, ülkemizin katma değerli üretimine ve ihracatına önemli katkılar sunuyordu. Bugün temelini atacağımız yeni yatırımla firma, üretim kapasitesini 2,5 kat artırarak, ülkemize sağladığı katma değeri çok daha yukarılara taşımış olacak. Salgına, savaşlara, dünyada yaşanan bütün belirsizliklere rağmen yatırımlarına durmaksızın devam eden müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım özelinde ise Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen tüm girişimcilere parmakla göstereceğimiz bir yatırım olarak hızla bu tesisin tamamlanmasını temenni ediyorum."

Karbon elyafın malzeme biliminin dünyaya kazandırdığı katma değerli ürünlerden biri olarak ortaya çıktığını aktaran Varank, ürünün havacılık, uzay, savunma, inşaat, otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip olduğunu ve bundan dolayı çok fazla tercih edildiğini dile getirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın başta ulaşım, enerji, inşaat, demir-çelik, çimento ve kimyasallar gibi endüstriler olmak üzere tüm sektörlerde köklü değişikliklere yol açacağını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Çelik ve alüminyum gibi standart malzemelerle çevreye saygılı emisyon ve yakıt tüketimi değerlerini tutturabilmemiz artık mümkün gözükmüyor. Karbon elyaf sahip olduğu üstünlükleriyle daha çevreci ürünlerin üretilmesini mümkün kılıyor. DowAksa, bu olağanüstü malzemeyi Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle kısa sürede geliştirip uluslararası standartlarda üretebilmeyi başarmış bir firmamız. Üstelik dünyanın hem en ekonomik hem de en iyi performansa sahip karbon elyafı burada, Yalova'da üretiliyor. Karbon elyaf sektörü her yıl ortalama yüzde 10-15 oranında büyüyor. Geçtiğimiz yıl 118 bin ton olan talebin, 2030 yılında 400 bin tona ulaşmasını öngörüyoruz. Pazardaki bu talebi öngörerek 2012 yılında bu vizyoner yatırıma imza atan firmamız bunun karşılığını hızlı bir şekilde alıyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla karbon elyafı üretebiliyor olmamız ve bunun teknolojisini Türkiye içerisinde geliştiriyor olmamız ülkemiz adına son derece gurur verici. Firmamızın Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi üretim teknolojisi ve ürünlerinin rekabetçi üstünlükleri o kadar iyi ki yerli olarak ürettiği ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyor."

Varank, 2012 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yapılan yatırımı yakından takip ettiğini aktardı.

Projenin 500 yeni istihdam sağlayacağını ifade eden Varank, yatırımların Türkiye'yi karbon elyaf ve kompozit sektörünün dünyadaki en büyük oyuncularından biri yapacağını dile getirdi.

"Dünyadaki pazar payımızı artırmış olacağız"

Varank, Rusya-Ukrayna savaşı ile yerli ve milli üretimin, kendi kaynaklarıyla kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu açıdan ileri teknolojili, yüksek katma değerli malzemeleri geliştirebiliyor, üretebiliyor olmamız, ülkemizin stratejik konumunu güçlendiren bir unsur. Türkiye'nin milli teknoloji ajandasında ilk sıralarda yer alan e-mobilite, uzay, savunma sanayii ve yenilenebilir enerji alanlarında ihtiyaçlarımızı artık çok daha fazla bir şekilde kendi kendimize karşılayabiliyor olacağız. Bu imkanlarla birlikte hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dünyadaki pazar payımızı artırmış olacağız."

Zaman zaman çevresel bazı tepkilerle bu tip yatırımlara karşı çıkanların olduğuna işaret eden Varank, Yalova'da açılacak tesisin çevreye saygılı ve dünya standartlarında olduğunu kaydetti.

Muhalefetin kendilerini sık sık eleştirdiğini, yatırım yaptıklarında karşılarına ilk muhalefetin çıktığını aktaran Varank, yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Varank, salgın sürecinin gelişmiş ülkelerin dahi kırılgan siyasi, toplumsal ve ekonomik bir yapıya sahip olduklarını gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu dönemde küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, Türkiye'yi alternatif tedarik merkezlerinden biri haline getirdi. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren yeni ekonomi programımızı sabırla uygulamaya devam diyoruz. Türkiye'nin kendi dinamikleriyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Son iki yıla ait 'z raporu'na baktığımızda doğru yolda olduğumuzu da çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. 2020 yılında, bakanlık olarak, 10 bin 500, 2021 yılında ise yaklaşık 13 bin yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında, öngörülen sabit yatırım tutarı şu anda 600 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu yeni yatırımlarla inşallah istihdama 700 bin yeni vatandaşımızı katabileceğimizi öngörüyoruz."

"Muhalefetin vizyonsuzluğuyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla kaybedecek bir saniyemiz bile yok"

Türkiye'nin 2003 yılından bu yana 239 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başardığına dikkati çeken Varank, Türkiye'nin aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'nın en fazla doğrudan yatırım alan ikinci ülkesi olduğunu anlattı.

Varank, daha önce Türkiye'yi üretim amacıyla tercih etmiş küresel şirketlerin artık Türkiye'yi Ar-Ge, tasarım, lojistik ve yönetim merkezi olarak görüp yeni yatırımlarını genişlettiklerini dile getirerek, "Bugün burada olduğu gibi ülkemize yatırım getirecek, istihdamı ve ihracatı artıracak yatırımları konuşmak, Türkiye'nin gerçek gündemi olmalı. Muhalefetin vizyonsuzluğuyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla kaybedecek bir saniyemiz bile yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri, butona basarak tesisin temelini attı. Varank'a, karbon elyaftan üretilen bir tablo hediye edildi.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve DowAksa yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Temel atma töreninin ardından Varank, tente ve cam sistemleri üzerine üretim yapan Nevten fabrikasını da gezdi ve üretim hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.