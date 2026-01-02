Haberler

Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı
Dağıstanlı MMA dövüşçüleri gibi görünmek isteyen genç, kulak kıkırdaklarını kırdırdı. Gencin acı içinde kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Dağıstanlı MMA dövüşçülerinin "karnabahar kulak" olarak bilinen görüntüsüne sahip olmak isteyen bir genç, kulak kıkırdağını bilerek kırdırdı.

KULAĞINI KIRDIRAN GENÇ ACI İÇİNDE KALDI

Çevresindekilerin yardımıyla gerçekleştirilen bu tehlikeli işlem sırasında gencin acı içinde kaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

