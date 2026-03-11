Haberler

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da yapılan soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi'nde usulsüzlük ve sahtecilik iddiaları nedeniyle 22 şüpheliden 19'u yakalandı. Eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu gözaltındaki şahısların, kamuya 125 milyon lira zarara yol açtığı tespit edildi.

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19'u yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.

Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
