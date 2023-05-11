Döşemealtı Belediyesi, TOKİ Konutları ve çevresinde yatırımlarına devam ediyor

Döşemealtı Belediyesi, TOKİ Konutları ve civarında bulunan parke yollarını sökerek sıcak asfalt döktü. Ayrıca vatandaşların talebi doğrultusunda kapalı pazar yeri için temel atıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı TOKİ Konutları ve civarında bulunan vatandaşların kullandığı bozulan parke yolları sökerek sıcak asfalt döken Döşemealtı Belediyesi, yine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kapalı pazar yeri için temel attı.

Döşemealtı Belediyesi Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları yerleşkesine yatırımlarını sürdürüyor. Döşemealtı Belediyesi'nin geçen hafta eskiyen ve bozulan parke yolların sökümünü tamamlayarak sıcak asfalta kavuşturduğu TOKİ Konutları alanında, 72 sergi alanının ve bin 200 metrekare kapalı pazar yeri ile şarküteri, kuruyemiş, balıkçı, kasap ve benzeri işletmelerin yer alacağı 15 dükkanın temeli atıldı.

Köylülerin kendi yetiştirdikleri ürünleri satabilmesi için 34 tezgahın ayrıldığı kapalı pazar yerinde; sebze, tuhafiye ve diğer ürünlerin satışı için toplam 72 tezgah alanı bulunacak. Pazar yerine 5'i iki katlı olmak üzere 15 dükkan yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Zabıta karakolunun yanı sıra pazarın kullanılmadığı günlerde vatandaşların düğün, mevlit ve asker eğlencesi gibi organizasyonlarını da yapabilecekleri çok amaçlı kapalı pazar yerinde tuvaletler ile mutfak da bulunacak.