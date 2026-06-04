Dorukhan Büyükışık ölümü: Şüpheli Atakan Kaçar tutuklandı
TUTUKLANDIİzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan Atakan Kaçar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan Atakan Kaçar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı