Doruk madencilik’e bağlı yunus emre termik santrali işçilerinin talepleri kabul edildi

(ANKARA) - Yunus Emre Termik Santrali işçileri, direnişlerini kazanımla sonuçlandırdı. İşçilerin 7 milyon liraya yakın alacaklarının 5 milyonu hesaplarına yattı. Yürüyüşte gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreter Emin Atsız serbest bırakıldı. DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, "Herkes şunu şöyle bilecek; işçiler birleşince, işçiler yollara düşünce o açılmayan kapılar tek tek nasıl açılıyor herkese göstermiş olduk" dedi.

Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır ödenmeyen maaşları nedeniyle Beypazarı ilçesinden Ankara'daki Yıldızlar SSS Holding binasına doğru dün yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşün ikinci gününde Oğuzkent'ten Ayaş'a ilerlemek isteyen işçiler ile yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri arasında arbede yaşanmış, olayın ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ile Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alınmıştı.

Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlanırken, işçilerin 7 milyon liraya yakın alacaklarının 5 milyonu hesaplarına yattı, kalan alacaklar için de protokol imzalanacağı belirtildi.?

Yürüyüşte gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri serbest bırakıldı. Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, işçilerle birlikte kazanımlara ilişkin kısa bir açıklama yaparak, "Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Mesele şu. Mesele bu fotoğrafı verebilmek. Mesele dünkü fotoğrafı ortaya çıkarabilmek. İşte Doruk Madencilik'teki Yunus Emre Termik Santrali işçileri de bunu gösterdiler. Herkes de şunu şöyle bilecek. İşçiler birleşince, işçiler yollara düşünce o açılmayan kapılar tek tek nasıl açılıyor herkese göstermiş olduk. Hepimizin eline ayağına yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA