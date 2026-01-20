Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde 3 otomobil ve tırın karıştığı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel