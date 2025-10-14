Haberler

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli Y.Y. tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine metruk bir binada operasyon gerçekleştirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Özerli Mahallesi'nde metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli Y.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
