Dörtyol'da ilçesinde göçük altında kalan köpek yavrularını itfaiye ekibi çıkardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 5 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolünün ardından barınağa teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu göçük altında kalan 5 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Özerli Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin incelemesinde göçük altında kaldıkları tespit edilen 5 köpek yavrusu kurtarıldı.
Köpek yavruları, sağlık kontrolünün ardından barınağa teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel