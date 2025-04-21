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Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza

Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza uygulandı. Kumar oyun malzemelerine de el konulurken, kumar oynanmasına imkan sağladığı iddia edilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.A. hakkında adli işlem başlattı.

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Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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