Dörtyol'da Dijital Güvenlik ve Eğitim Programı Düzenlendi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde program gerçekleştirildi.

Dörtyol Halk Eğitimi Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programın açılışında SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "21. Yüzyılın Eğitim Paradigması" konulu konuşma yaptı.

SODİMER Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz, "Yapay Zeka ve Eğitim", Doç. Dr. Mahmut Çitil de "Üstün Yetenekli Öğrenciler" konulu sunum yaptı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, program sonunda akademisyenlere teşekkür ederek plaket takdim etti.

Programa Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki okul idarecileri ile öğretmenler de katıldı.