Dörtyol'da 23 Nisan kutlamaları fener alayıyla yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

Gruptakiler daha sonra Süleyman Demirel Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte Dörtyol Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakam Ümit Altay, katılımcılara teşekkür etti.

Kutlama programına, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.