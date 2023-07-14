Dörtyol'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit Okutuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Kaymakamlık tarafından, cuma namazı öncesinde Nursan Merkez Camisi'nde program düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa Kaymakam Aydın Ergün, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bilyeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve vatandaşlar katıldı.