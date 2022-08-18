Kastamonu haberi! KASTAMONU - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kastamonu-Taşköprü kara yolu Eşen köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Güncel Haberler

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