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Kastamonu haberi! KASTAMONU - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu haberi! KASTAMONU - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Eşen köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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