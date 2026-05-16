Haberler

Yunanistan, İtalya, Malta ve GKRY, göç meselesini ele alan ortak bildiri yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, İtalya, Malta ve GKRY liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında 2015'tekine benzer bir göç krizi yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan ortak bir bildiri yayımladı.

Yunanistan, İtalya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Orta Doğu'daki gelişmelerin ışığında göç meselesini ele alan ortak bildiri yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan'ın Messinia kentinde düzenlenen "Avrupa Körfez Forumu" vesilesiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından 4 lider, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak göçmen meselesine ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Liderler, açıklamada, 2015'tekine benzer bir göç krizi yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi, bölgedeki nüfusun gerekli destek ve yardımı alması için birlikte çalışılması, Avrupa Birliği'nin (AB) Göç ve İltica Paktı'nın tam uygulanması, uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde AB'nin dış sınırlarının korunması gibi kararlar alındı.

Göç meselesinin kapsamlı şekilde ele alınması için İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin Yunanistan, Malta ve GKRY'den mevkidaşlarını 17 Haziran'da Roma'ya davet ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Hayalleri gerçek oldu: 2. Lig'deler!
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Ergin Ataman, İsrailli başkana savaş açtı

İsrailli başkana savaş açtı!
87 gündür kayıp olan Uğur Çalışkan için aramalar yeniden başladı

Bakan Çiftçi devreye girdi: Kayıp genç için ekipler harekete geçti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta