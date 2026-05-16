Yunanistan, İtalya, Malta ve GKRY, göç meselesini ele alan ortak bildiri yayımladı

Yunanistan, İtalya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Orta Doğu'daki gelişmelerin ışığında göç meselesini ele alan ortak bildiri yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan'ın Messinia kentinde düzenlenen "Avrupa Körfez Forumu" vesilesiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından 4 lider, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak göçmen meselesine ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Liderler, açıklamada, 2015'tekine benzer bir göç krizi yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi, bölgedeki nüfusun gerekli destek ve yardımı alması için birlikte çalışılması, Avrupa Birliği'nin (AB) Göç ve İltica Paktı'nın tam uygulanması, uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde AB'nin dış sınırlarının korunması gibi kararlar alındı.

Göç meselesinin kapsamlı şekilde ele alınması için İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin Yunanistan, Malta ve GKRY'den mevkidaşlarını 17 Haziran'da Roma'ya davet ettiği bildirildi.