Dördüz kardeşler, Ömer Şahin Kul'un yatay geçişiyle İTÜ'de aynı kampüste buluştu

Eğitim hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçiren dördüz kardeşler Önder İhsan, Ömer Şahin, Esra Selin ve Azra Aylin Kul, farklı mühendislik bölümlerinde okudukları İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) aynı kampüste üniversite heyecanını paylaşıyor.

Trabzon'da dünyaya gelen dördüz kardeşlerin eğitim hayatları da uzun yıllar aynı sıralarda yan yana ilerledi. İlkokul ve ortaokulu birlikte okuyan dördüzler, aynı okulun koridorlarında büyüyüp aynı sınıflarda ders dinledi.

Lise döneminde farklı okullarda eğitim görmeleriyle yolları bir süre ayrılsa da kardeşlerin birbirleriyle olan bağları hiç kopmadı. Her biri kendi eğitim hayatına ve ilgi alanlarına yönelirken, üniversite tercihlerinde yeniden aynı şehirde ve aynı üniversitede buluşmanın heyecanını yaşadı.

Dördüzlerden Önder İhsan Kul İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Esra Selin Kul Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Azra Aylin Kul ise Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim görüyor. Ömer Şahin Kul da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da başladığı eğitimini bu yıl yatay geçiş yaparak İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde sürdürüyor. Ömer'in de İTÜ'ye geçmesiyle dördüz kardeşler yeniden aynı üniversitede buluştu.

Dördüzler, İTÜ'de farklı bölümlerde eğitim görmelerine rağmen gün içinde sürekli buluşuyor, beraber etkinliklere katılıyor.

"Dördüz olduğumuz için çevremizdekiler şaşırıyor"

Kardeşlerden 3. sınıf öğrencisi Önder İhsan Kul, AA muhabirine, kardeşleriyle aynı üniversitede okumanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kardeşleriyle aynı kampüste bulunmanın kendilerine bir araya gelme ve çeşitli etkinliklere katılma fırsatı sunduğunu belirten Kul, aynı üniversitede okumanın aralarındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Üniversite tercihlerinde İTÜ'de buluşmayı birlikte istediklerini anlatan Kul, "YKS'ye girdiğimiz için öncesinde aldığımız puanlara dayanarak çeşitli tahminlerde bulunuyoruz. Puanlarımızdan sonra aklımıza hepimizin İstanbul Teknik Üniversitesi geldi. Bu çalışmalarımızı teknik üniversitede iyi bir şekilde sürdürebileceğimizi düşündük." dedi.

Kardeşleriyle gün içinde okulda da bir araya geldiğini aktaran Kul, "Mümkün mertebe derslerimiz çakışmadıkça veya çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla buluşuyoruz. Dördüz olduğumuz için çevremizdekiler şaşırıyor." diye konuştu.

İnşaat mühendisliği bölümünde öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi Ömer Şahin Kul da dördüz olarak aynı üniversitede okumanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Biz genel olarak beraber olmaya alışkınız. Aynı kampüste de beraber olmayı bu sene ilk defa deneyimliyoruz. Şu ana kadar çok güzel. Hayatın her alanında kardeşlerimin desteğini her zaman arkamda hissettim. Yine hissetmek, yine beraber olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kul, dördüz olduklarını duyanların genellikle şaşırdığını dile getirerek, mühendislik alanını seçmelerinde annelerinin de etkisinin bulunduğunu kaydetti.

"Hep yanımda arkadaşlarım, kardeşlerim oldu"

3. sınıfta okuyan Esra Selin Kul ise 3 yıldır iki kardeşiyle aynı okulda olduğunu, şimdi dördüncü kardeşinin de üniversiteye gelmesiyle bunun daha güzel bir hal aldığını belirterek, ders aralarında birbirlerini görmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Dördüz olduklarını duyanların "Ne güzel yalnız büyümemişsindir" dediğini aktaran Kul, "Gerçekten de öyle. Hep yanımda arkadaşlarım, kardeşlerim oldu. Hiç yalnız hissetmedim." dedi.

Birbirlerini pozitif olarak etkilediklerini belirten Kul, "Çok memnunum. Normalde ikizler ya da üçüzler birbiriyle zıt olur. Biz tam tersi." diye konuştu.

"Kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz"

3. sınıf öğrencisi Azra Aylin Kul ise kardeşleriyle birlikte pek çok etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, onlarla İTÜ'de olmanın yanı sıra İstanbul'da da beraber bulunmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Kul, "Programlarımızı bildiğimiz, birbirimize zaten uyumlu bir şekilde yaşamayı bildiğimiz için pek çok etkinliğe beraber gidebiliyoruz. Bunu hem akademik olarak hem de kültürel olarak söylüyorum. Kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz." dedi.

Farklı mühendislikler seçerek yollarını ayırdıklarını ancak beraberliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kul, "Hep beraber okuyabilmek çok güzel bir duygu. Yollarımız ayrılsa da ayrı yollarda olsak da kendi beraberliğimizi sürdüreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Dördüz olduklarını öğrenenlerin çok şaşırdığını belirten Kul, şunları kaydetti:

"Herkes öncelikle 'Benziyor musunuz, diğerlerini de görelim.' diyor. Hatta benim hazırda tuttuğum bir fotoğraf falan var bunu göstermek için. Kardeşlerimle okumak, beraber faaliyetler düzenlemek ya da birbirimize destek olmak açısından çok güzel. Küçüklükten beri rekabet içerisindeyiz. Bu da birbirimizi yükseltmemize sebep oluyor. İTÜ'de de bu şekilde devam ediyoruz. Sen yaptın, sen yaptıysan ben niye yapamayayım, sen 100 aldın ben 90 aldım, o tarz konuşmalar oluyor."

Kaynak: AA