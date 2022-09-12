Dördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Başkanı Sayın Ziya Dinler seçildi

ZİYA DİNLER KİMDİR ?

03.04.1967 tarihinde doğmuştur. Karaman Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini asteğmen olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Dinler; sırasıyla İdil/Şırnak, Ağaçören/Aksaray, Yenice/Çanakkale, Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul, Zonguldak, Tekirdağ ve Bakırköy Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ziya Dinler, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda 11.09.2018 tarihinde Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı kararıyla Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılması üzerine, aynı kararla Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığı'na görevlendirilmiş olup, 12.09.2022 tarihinde ikinci kez Dördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup hâlen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Dinler, evli ve bir çocuk babasıdır.