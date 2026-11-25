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Dorabase'in yönetim kurulunda yeni bir atama yapıldı. E-ticaret sektöründe girişimci ve yönetici olarak tanınan Merter Özdemir, şirketin yönetim kuruluna katıldı.

ÖNCELİK İŞ ORTAKLIKLARI VE YENİ HİZMET MODELLERİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre Özdemir, yeni görevinde teknoloji altyapısından dijital ticarete uzanan stratejik iş ortaklıklarının geliştirilmesi ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmet modellerinin oluşturulması alanlarında çalışacak.

Dorabase, veri merkezi, bulut, içerik dağıtım ağı (CDN), siber güvenlik, yönetilen hizmetler ve yapay zeka destekli projelere yönelik altyapı hizmetleri veriyor. Şirket, İstanbul ve Ankara'daki veri merkezleriyle farklı ölçek ve sektörlerdeki işletmelere hizmet sunuyor.

HEDEF KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞMESİ

Açıklamada, atamayla şirketin teknoloji altyapısı alanındaki çalışmalarının Özdemir'in Türkiye genelinde girişimciler ve KOBİ'lerle yürüttüğü çalışmalardan edindiği deneyimle birleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Şirket, dijital altyapı hizmetlerini daha geniş bir işletme kitlesine ulaştırmayı ve işletmelerin bu altyapıyı satış, operasyon ve yeni pazarlara açılma süreçlerinde kullanmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Özdemir'in eğitim faaliyetleri ve Türkiye Teknoloji Buluşmaları aracılığıyla farklı şehirlerdeki işletmelerle kurduğu ilişkilerin, yerel ihtiyaçlara yönelik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MERTER ÖZDEMİR KİMDİR?

Merter Özdemir, e-ticaret ve dijital dönüşüm alanlarında 25 yılı aşkın süredir girişimci ve yönetici olarak çalışıyor. Kariyerinde 30 binden fazla mağazaya hizmet veren bir e-ticaret altyapısının geliştirilmesinde görev aldı.

Özdemir, 2014 yılında Eticaretsem'i kurdu. Eticaretsem ve Eticaret A.Ş. çatısı altında düzenlenen 300'ü aşkın eğitimle 50 binden fazla katılımcıya ulaştı. Kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında bugüne kadar 100 etkinlik düzenlendi, bu etkinliklere toplam katılım 170 bini aştı.

CNBC-e ve NTV'de yayımlanan Teknoloji Buluşmaları programının yapımcılığını da üstlenen Özdemir, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi