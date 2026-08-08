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Dörtyol'da Motosikletler Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Dörtyol'da Motosikletler Otomobile Çarptı: 2 Yaralı
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HATAY’ın Dörtyol ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece ilçedeki Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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