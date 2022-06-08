DONETSK- Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna - Haberler

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DONETSK- Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna

AA - Leon Klein - Güncel
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Bölgede zarar gören yerlerden detaylar Hasar gören evler Evleri hasar görmüş Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Leninsky bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü.

Bölgede zarar gören yerlerden detaylar

Hasar gören evler

Evleri hasar görmüş Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Leninsky bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü.

AA / Leon Klein - Güncel

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