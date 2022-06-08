DONETSK- Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna - Haberler

DONETSK- Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna Bölgede zarar gören yerlerden detaylar Hasar gören evler Evleri hasar görmüş Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Leninsky bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü. Bölgede zarar gören yerlerden detaylar Hasar gören evler Evleri hasar görmüş Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Leninsky bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü. AA / Leon Klein - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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