Dönerci dükkanındaki tartışmada 1 kişi daha yaşamını yitirdi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen cumartesi günü dönerci dükkanında yaşanan olayda Turan Kayaş, tartıştığı eski sevgilisi Şerife C. ile müdahale eden Mehmet Uysal'ı (43) tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen cumartesi günü dönerci dükkanında yaşanan olayda Turan Kayaş, tartıştığı eski sevgilisi Şerife C. ile müdahale eden Mehmet Uysal'ı (43) tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Uysal da bu akşam yaşamını yitirdi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 1639 sokaktaki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Turan Kayaş, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife C. ile konuşmak için dönerci dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmayı gören Mehmet Uysal, tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada Kayaş, yanında getirdiği tabancayla önce Mehmet Uysal'a, ardından da Şerife C.'ye ateş etti. Mehmet Uysal ve Şerife C. kanlar içerisinde kalırken, Kayaş ise aynı tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Olayda ağır yaralanan Şerif C., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Uysal ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Uysal'ın dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölü sayısı 2'ye yükselirken, tedavisi süren Şerife C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.