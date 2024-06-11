Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

ABD'den gelen 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir dükkanda karşılaştıkları muameleye ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

"BURASI ABD DEĞİL, TÜRKİYE"

5 dondurma için 1500 TL hesap isteyen dondurmacıya isyan eden turistler hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Yaşanan arbede sırasında esnaf, hesabı ödememekte ısrar eden turistlere "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" çıkışında bulundu.

TURİSTLERDEN BİRİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Dondurmanın topunun 80 liraları bulduğu Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı yaşanan bu olayla gözler önüne serilirken, dondurmacıda çıkan arbedeye ait görüntüler turistlerden birinin cep telefonuyla kaydettiği videoyu paylaşmasıyla ortaya çıktı.