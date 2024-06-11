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Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

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Türkiye'yi ziyaret eden 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir esnafla yaşadıkları tartışmanın görüntüleri gündem oldu. 5 dondurma için 1500 lira isteyen esnafa tepki gösteren turistler "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" karşılığını aldı. Dondurmanın topunun 80 liraya kadar çıktığı Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı bu olayda da gözler önüne serildi.

ABD'den gelen 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir dükkanda karşılaştıkları muameleye ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

"BURASI ABD DEĞİL, TÜRKİYE"

5 dondurma için 1500 TL hesap isteyen dondurmacıya isyan eden turistler hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Yaşanan arbede sırasında esnaf, hesabı ödememekte ısrar eden turistlere "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" çıkışında bulundu.

TURİSTLERDEN BİRİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Dondurmanın topunun 80 liraları bulduğu Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı yaşanan bu olayla gözler önüne serilirken, dondurmacıda çıkan arbedeye ait görüntüler turistlerden birinin cep telefonuyla kaydettiği videoyu paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (12)

Ahmet AKGÜL:

abi direkt dondurmacının işletmesini ruhsatını alın. ne saçma bir ülke olduk yaw. aşırı özgürüz. kafamıza göre her iş yapabiliyoruz.

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Spartacüs MartinLuther:

Son 22 yılda adaleti de elimizden aldılar.Hem ekonomimizi hem sistemi.İyi uykular Türkiye.

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yanıt14
Hüseyin Güney:

meclisten geçen serbest piyasa malesef buralara getirdi olayları isteyen istediği fiyatı söylüyor.camasir makinası aldım peşin fiyatı 14 bin.baska bir mağazada 15 ay taksitli fiyatı 26 bin.baska bir magazada 15 ay taksitle 31 bin.ayni makina.doladiricilik malesef bu milletin ekmek su gibi temel ihtiyaci olmuş Allah sonumuzu hayr etsin.

yanıt0
yanıt0
Ebru Yenilmez:

adamlar artik vazelin de kullanmio bune ya kaziklayikda bukadar kaziklamayin da

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yanıtYanıtla
Hülagü Han:

Sonra Turist Türkiye’ye neden gelmiyor. 1- Türkiye’ye gelen turist yaşadığı ülkede asgari ücretle veya bir tık üstü çalışanlardır. 2- Avrupa’nın zengin turisti Türkiye’ye niye gelsin ? Dubai’ye - İbizaya falan gider.

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Cabbar aga:

Kimse kusura bakmasın turist de soracak kaç lira diye alismislar bedava tatil yapıp 100 dolara kral gibi yasamaya

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DODOK DODOK:

Yorum yapacaktım ama vazgeçtim; adamın 40 adamı var bir de dondurması...

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Ne Demeli:

:)))

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Mehmet Küçükosman:

Devlet uyumaya devam

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taner ipek:

Bir şeyleri almayarak serbest piyasa kanunu düzgün çalışır hale getirebileceğimizi iddia edenler herşeyi alıyor ehue

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