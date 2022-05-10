Nagehan Alçı dondurmacıda yaşadığı tartışmayı anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında yaşananlar bir anda siyaset camiasının bir numaralı gündemi haline geldi. İmamoğlu'nun otobüste Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile fotoğraf vermesi çok eleştirildi.

DONDURMACIDA FOTOĞRAF ÇEKEMEMİŞTİ

Alçı'nın Karadeniz gezisinde yaşadığı bir başka olay ise girdiği bir dondurmacıda meydana geldi. Duvardaki Che Guevara fotoğrafını çekmek isteyen Alçı, dondurmacının tepkisiyle karşılaştı.

OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Alçı, dondurmacıdaki olayın perde arkasıyla ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı. Alçı, "Dönelim geziye… Şehir merkezinde İmamoğlu için büyük bir kalabalık toplanmıştı. Dondurmacı hadisesi kısa sürede o kalabalıkta dalga dalga yayıldı. Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim çünkü yüzlerce insan bana bakıyor, konvoyun gelmesine daha yarım saat vardı" dedi.

"DONDURMACI ADINA ÖZÜR DİLEDİLER"

Alçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat düşünülenin tam tersi oldu. Güzel ilçemiz Fındıklı'da insanlar yanıma gelip o dondurmacının adına özür dilediler, bana dostça ve sevgiyle yaklaştılar. Yüzlerce kişi elimi sıktı, onlarcası fotoğraf çektirdi. Hepsine yanımdakiler şahit… Birkaçı da gelip "Sizin fikirlerinizi paylaşmıyoruz ama size bu kabalığın yapılmasına karşıyız" dediler."