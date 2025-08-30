Dondurma Fabrikasında Cinayet: İşçi Tutuklandı
Aksaray'da dondurma fabrikasında görevli emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı öldüren Yaşar Can Kahya, cinayeti itiraf ederek tutuklandı. Cesedin dondurma dolabına konup ateşe verilmesi dikkat çekti.
Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (54) tabancayla öldürüp, cesedini dondurma dolabına koyup, üstünü dondurmalarla kapladığını ve ardından ateşe verdiğini itiraf eden Yaşar Can Kahya (29), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
