Dondurma Fabrikasında Cinayet: İşçi Tutuklandı

TUTUKLANDI

Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (54) tabancayla öldürüp, cesedini dondurma dolabına koyup, üstünü dondurmalarla kapladığını ve ardından ateşe verdiğini itiraf eden Yaşar Can Kahya (29), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,