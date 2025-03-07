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Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirterek; "Büyük ölçekli bankacılık yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sağlanana kadar Rusya'ya kapsamlı bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirtti.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Rusya'nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurgulayarak, " Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME BEKLENİRKEN TEHDİT GELDİ

Trump'ın söz konusu sert açıklaması ABD ve Rusya arasındaki normalleşme sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekerken; başlayan yeni diyalog sürecinin nasıl etkileneceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD ve Rusya heyetleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakan Celik:

Dünya bu dengesizlerin eline kaldı.

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Haber YorumlarıAdam Bey:

iyi olur soğuk savaş geri dönsün Türkiyenin değeri artar. Çıkar bizde baya büyük olur.

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Bikere Rusya kendi üretip kendi tüketen tamamen dışa bağımsız bir ülke.trump'ın yaptırımından mı korkacakmış, Putin bu haberi görse kıçıyla güler

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

trump helal olsun dünyayı ayağına getiriyorsun yanliz amerika son 10 yıldır Hard game takılıyor eskiden korkak sanırdım ama gerçekten sadece bir şirketi dünyanın en gelişmiş veya gelişmekte 10 ülkesinden büyük biz dahil o denli yani 1 trilyon dolar silah gücü var böyle bisey olabilirmi bu nasıl güçtür ya

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu sarı domuz ABD nin sonunu hazırlıyor inşaallah. Sarı domuz dedikçe haber com yayinlamiyor. Gucunumuzemi gidiyor ??

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Haber YorumlarıMali Müşavir:

Rusya Çinle birlikte yürüyor, ABD umrunda degil

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Günün 24 saati Dünya Trum ı konuşuyor..Adam çok Zeki..Dikkat ettiyseniz.. ABD de Pentagon, kongre , ABD halkı ,Siyonist silah ve siyonist abd bankerleri ..vs vs hepsi Trump ı destekliyor.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

dengesiz herif rusyaya yanasirken avrupa ülkelerini tehdit ederek rest cekmisti avrupa birligi ülkeleri hep birlikte resti görerek amerikaya karsi tavir alip ve ukranyayada destek verince herhalde gercek yönetenler tarafindan bir tercih yapmak zorunda birakildi.

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