Donald Trump, Irak'ta Kaçırılan İsrailli Araştırmacı Elizabeth Tsurkov'un Serbest Bırakıldığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Şii milis güçleri tarafından 2023'te kaçırılan İsrailli araştırmacı Elizabeth Tsurkov'un serbest bırakıldığını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Irak'ta kaçırılan İsrailli araştırmacı Tsurkov'a ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, açıklamada Tsurkov'un "Irak'taki Şii milis gücü Ketaib Hizbullah tarafından serbest bırakıldığını" duyurmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tsurkov'un "aylarca işkenceye maruz kaldıktan sonra" şu anda ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde olduğunu aktaran Trump, "Adalet için her zaman mücadele edeceğim ve asla pes etmeyeceğim. Hamas rehineleri hemen serbest bırak!" ifadelerini kullandı.

Irak'ta İsrailli akademisyen kaçırılmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 5 Temmuz 2023'te yapılan açıklamada, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığı duyurulmuş ve vatandaşlarının "güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğu" belirtilmişti.

Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesindeki doktora çalışması için Irak'a gittiği aktarılmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise Mart 2023'te kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu takip ettiği kaydedilmişti.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği ise "Tsurkov hakkında bir bilgileri olmadığını" bildirmişti.