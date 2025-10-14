Haberler

Domuzun Kovalamacası Sonrasında Korku Dolu Anlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, köpeğin kovaladığı bir domuzdan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken kişi, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen kişi, gelen sesleri duyup arkaya dönerek baktığında, köpekten kaçan bir domuzun üzerine doğru geldiğini fark etti. Bu kişi ani bir refleksle domuzdan kurtulurken, hayvan ise yoldan koşarak uzaklaştı. O anları bir sürücü, cep telefonuyla kayda aldı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi deplasmana uçak bulamadı, trene binip gidecekler
İsrail'in onayı bekleniyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu

İsrail'in onayı bekleniyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.