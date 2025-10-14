Domuzun Kovaladığı Kişi Son Anda Kurtuldu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken kişi, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen kişi, gelen sesleri duyup arkaya dönerek baktığında, köpekten kaçan bir domuzun üzerine doğru geldiğini fark etti. Bu kişi ani bir refleksle domuzdan kurtulurken, hayvan ise yoldan koşarak uzaklaştı. O anları bir sürücü, cep telefonuyla kayda aldı.