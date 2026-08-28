Domuz sanıp vurdu, kuzenini öldürdü: Tutuklandı

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde bahçede gördüğü karartıyı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açıp, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden olan Kemal Basan'ın adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Kemal Basan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı