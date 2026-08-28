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Domuz sandı, kuzenini vurdu: 1 ölü

Domuz sandı, kuzenini vurdu: 1 ölü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mısır bahçesinde domuz avlamak isteyen Kemal Basan, gördüğü karartıya ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kuzeni Kenan Basan hayatını kaybetti. Olayla ilgili Kemal Basan gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bahçesinde gördüğü karartıyı domuz sanıp tüfekle ateş eden Kemal Basan (50), kuzeni Kenan Basan'ı (51) vurdu. Hastaneye kaldırılan Kenan Basan, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan, mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıya domuz sanarak ateş açtı. Ses gelmesi üzerine koşup bakan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan'ı vurduğunu fark ederek yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Basan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Basan, jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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