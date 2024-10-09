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Domuz eti tartışmalarına bakanlıktan yeni açıklama

Domuz eti tartışmalarına bakanlıktan yeni açıklama
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. Mevzuatta herhangi bir tanım ya da atıf bulunmadığını vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara cevap verildi.

BAKANLIK DOMUZ ETİ İDDİALARINI YALANLADI

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel

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